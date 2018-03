Un programme d’aide financière lancé par la Fondation André-Côté

Crédit photo : Courtoisie

Lors d’un point de presse sur Facebook en direct, l’équipe de la Fondation André-Côté a annoncé qu’elle lançait un programme d’aide financière qui s’adresse aux personnes atteinte d’un cancer ou d’une maladie incurable et qui vivent des difficultés financières.

Pour le moment, la somme du fonds d’aide est de 5000 $. Les gens qui feront une demande pourront ainsi payer avec cette aide des frais d’essence, de stationnement ou d’hébergement, par exemple.

« Nous sommes fiers d’aider les familles de notre région à éponger une partie de leurs dépenses occasionnées par les soins que demande leur condition de santé. Elles sont souvent lourdes à porter, d’autant plus lorsque la maladie prend toute la place. Nous en sommes témoins et désirions contribuer à améliorer la situation à notre façon et dans la mesure de ce que nous pouvons faire », de mentionner Mme Maryse Pelletier, directrice de la Fondation.

C’est le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent et la coordonnatrice des services de la fondation qui se pencheront sur les demandes d’aides financières. Il s’agit d’une aide de dernier recours, c’est-à-dire qu’elle est accordée lorsque toutes les autres sources de financement ont été explorées sans succès. Les principaux critères sont de demeurer sur le territoire de la MRC de Kamouraska, ou à Saint-Roch-des-Aulnaies ou Sainte-Louise, avoir reçu un diagnostic de cancer ou de maladie incurable par un médecin et présenter un revenu annuel brut de 30 000 $ et moins ou de 50 000 $ et moins pour un couple. Le montant change si on a un enfant à charge. Les gens choisis peuvent recevoir jusqu’à 400 $ par année. « Ce sera un formulaire simple et facile à compléter et l’évaluation des demandes se fera en peu de temps, ce qui permettra d’offrir une aide dans les meilleurs délais », de mentionner Mme Josée Soucy, présidente du conseil d’administration. « La Fondation André-Côté fait une différence dans la vie des gens d’ici depuis longtemps et l’ajout de ce service le démontre une fois de plus », conclut-elle.