Programmation spéciale pour les Maisons de Jeunes de Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Quartier-Jeunesse 1995, membre du Regroupement des Maisons de Jeunes du Québec, confirme le succès de la semaine des Maisons de Jeunes qui s’est tenue du 7 au 13 octobre.

Pour Quartier Jeunesse 1995 situé à Saint-Pascal, il y a eu de nombreuses activités : un jeu d’évasion à Rivière-du-Loup, portes ouvertes et une avocate du Centre de Justice de Proximité du Bas-Saint-Laurent pour parler de la légalisation du cannabis. Toutes les activités furent couronnées de succès, avec un total de 26 jeunes qui ont participé.

Les Maisons de jeunes accueillent gratuitement les jeunes de 11 à 17 ans depuis plus de 30 ans. Les adolescents y sont toujours les bienvenus pour échanger, se divertir, s’informer et participer à des projets communs, le tout accompagné par une équipe d’intervenants/animateurs compétents. Plusieurs services y sont offerts tels que de l’animation, des repas communautaires, des ateliers thématiques, de l’aide à la rédaction de CV, des activités sportives, de l’accompagnement personnel au besoin et à la demande du jeune. Les Maisons des Jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 11 à 17 ans pourront, au contact d’adultes significatifs, devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.