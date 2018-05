Une programmation sans précédent pour les Arts de la scène

Crédit photo : Courtoisie

Pour sa programmation 2018-2019, les Arts de la scène de Montmagny dévoilent 75 spectacles (un nombre record) où figurent des artistes dont la réputation n’est plus à faire ici ni à l’international.

En chanson, les vedettes internationales Michel Fugain et Zachary Richard seront à l’agenda. S’ajoutent à eux des artistes chouchous d’ici comme Patrick Norman, 2Frères, Émile Proulx-Cloutier, Dumas et Marc Dupré.

Nostalgiques dans l’âme? Ne manquez pas Piano Man Expérience, Sylvain Cossette, Brigitte Boisjoli avec le spectacle Signé Plamondon, et pour la première fois, Québec Issime chante Starmania. Guylaine Tanguay revisitera à la sauce country les succès d’Elvis et Time It Was rendra hommage à Cat Stevens et Simon and Garfunkel.

Tout en voix, Marc Hervieux, QW4RTZ et Debbie Lynch-White offriront avec leurs grands talents les succès d’hier et d’aujourd’hui.

Les fervents de musique classique seront choyés avec Les Violons du Roy, mais également avec Valérie Milot, harpiste de renom qui nous en mettra plein les oreilles et la vue avec son spectacle où la technologie rencontre la musique.

Théâtre et humour

Les amoureux de théâtre sauront trouver leur bonheur avec l’intemporel Cyrano de Bergerac et avec la première adaptation sur scène du film culte Tanguy. Mario Jean signe et interprète avec Marc-André Coallier et deux comédiens l’adaptation de la pièce Je vous écoute. N’oublions pas notre conteur préféré, Fred Pellerin qui sera de passage à deux reprises cette année.

Montmagny offre également un public de choix pour tester de nouvelles blagues. C’est ce que feront Patrick Groulx, P-A Méthot et Philippe Laprise avec leur spectacle en rodage. Parlez-en à François Bellefeuille, Simon Gouache, Martin Vachon et Jay Du Temple qui, après avoir rodé leur spectacle la saison dernière, reviendront avec leur spectacle respectif.

Soulignons aussi le passage de Virginie Fortin, de Katherine Levac et de Julien Lacroix, alors qu’André Sauvé, Jean-Claude Gélinas et Boucar Diouf nous offriront leur « petit nouveau ». Certains humoristes récidiveront avec une supplémentaire, et parfois même une deuxième, comme Anthony Kavanagh et Messmer.

Mises en vente

Les membres VIP auront du 15 au 22 mai pour acheter leur billet. Pour les membres Privilège, la période d’achat est du 24 au 30 mai. Pour les entreprises et clubs sociaux (20 personnes et plus), la période d’achat sera le 31 mai et le 1er juin. L’admission générale aura lieu le samedi 2 juin dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone, chez Jean Coutu Montmagny et par Internet.

Découvrez toute la programmation au www.adls.ca. Pour plus d’information, composez sans frais 5799 le 1 866 641-5799.