Un prix pour le Syndicat des producteurs de bovins du Bas-Saint-Laurent

Lors du 93e Congrès général annuel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), les lauréats de la 25e édition du Prix Jean-Paul-Raymond ont été dévoilés.

Dans la catégorie provinciale, le Syndicat des producteurs de bovins du Bas-Saint-Laurent (SPBBSL) a remporté ce prestigieux prix pour son projet L’amélioration de la biosécurité pour les fermes bovines québécoises : c’est l’affaire de tous! Rappelons que ce prix vise à récompenser et à mettre en valeur une équipe d’agricultrices et d’agriculteurs ayant mené à bien une action collective en vie syndicale. Le SPBSL a travaillé à la création d’une affiche pour installation à l’entrée des bâtiments. Depuis l’hiver dernier, tous les éleveurs de bovins bas‑laurentiens peuvent se la procurer auprès de leur vétérinaire. Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) et tous les syndicats régionaux ont adhéré au projet pour réaliser l’affiche qui est diffusée dans toute la province. « La prochaine étape à franchir est l’adhésion au projet par l’ensemble des autres productions agricoles », a déclaré le président des PBQ, M. Claude Viel.