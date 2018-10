Un prix pour la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Courtoisie

La 27e Rencontre d’automne du Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) est maintenant chose du passé. Entre le 10 et le 14 octobre, cet événement a permis plusieurs échanges fructueux entre plus de 400 intervenants des arts de la scène du Québec et de la francophonie canadienne.

Une centaine d’artistes a présenté des extraits de spectacles en chanson, danse, théâtre et musique. Cet événement est également une occasion de remettre plusieurs prix aux diffuseurs de spectacles et aux artistes qui présentent des vitrines.

Le prix Mallette a été remis à la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière. Ce prix souligne une initiative originale pour rejoindre la clientèle jeune public. Le prix est une peinture de l’artiste Gilles Côté. La corporation de la Salle André-Gagnon de La Pocatière a subjugué le jury par la densité des projets et des initiatives exposées pour atteindre le jeune public. Plus de 40 % de leur programmation régulière est destinée au jeune public et 16 années de partenariat perdurent avec les écoles primaires du Kamouraska. En un an : 320 enfants de 2 à 5 ans de la région ont eu accès à un spectacle et 550 élèves du secondaire ont franchi les portes de la Salle. Un travail dévoué que le jury a voulu mettre en lumière.