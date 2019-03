Le prix du public pour « La ballade au Kamouraska »

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

La chanson « La ballade au Kamouraska » a remporté le prix du public dans le cadre du concours provincial « Coopérer, c’est faire ensemble! ». L’œuvre a été composée par l’auteure-compositrice Marie-Philippe Thibeault-Desbiens, en collaboration avec les élèves de 5eannée de la classe d’Élaine Beaulieu à l’École Mgr-Boucher de Saint-Pascal.

Initiative de Jacqueline Duval, l’enseignante en musique de l’école, cette chanson est le fruit de deux ateliers d’écriture tenus l’automne dernier avec les élèves et l’auteure-compositrice. « Le but était d’enseigner aux élèves les différentes étapes de conception d’une chanson dans le cadre des Journées de la culture. Quatre ont été composées, mais une a retenu notre attention à Élaine et moi, “La ballade au Kamouraska” », d’expliquer Jacqueline.

Tournant autour de la nature et des sens, « La Ballade au Kamouraska » a été composée par Marie-Phiippe, mais à partir des idées soumises par les élèves. « Ils ont été très proactifs et très investis dans toutes les étapes de la création. Dès le départ, ils voulaient que la chanson emprunte un style jazzé. En plus, ils ont même suggéré quelques arrangements musicaux que j’ai intégrés à la mélodie », d’indiquer l’auteure-compositrice.

Prix du public

Emballée par le résultat, Jacqueline Duval a soumis la chanson au concours vidéo provincial « Coopérer, c’est faire ensemble! » de La Coop Fédérée. Au préalable, une version plus « professionnelle » de la pièce a été enregistrée au Studio Allegro de Martin Morais en novembre et décembre dernier. La vidéo accompagnant la chanson a été réalisée en janvier, à quelques jours de la fin des mises en candidature pour le concours.

Grâce à une mobilisation sans précédent de la région, la pièce a remporté le prix du public, accompagné d’une bourse de 1000 $. « Je suis contente qu’on ait gagné. Quand on se met tous ensemble, on peut faire de grandes choses », de mentionner Émilie Gamache-Lévesque, élève ayant participer à la création de la chanson. « Je ne croyais pas que c’était facile de composer une chanson, mais j’ai bien aimé découvrir les différentes étapes à suivre pour y arriver », d’ajouter son confrère de classe, Lucas Doyon-Demers.

Résidence

Suite à l’expérience positive de cette année, Jacqueline Duval et Marie-Philippe Thibeault-Desbiens comptent bien poursuivre leur collaboration l’an prochain. Ainsi, l’auteure-compositrice doit revenir « en résidence d’artiste » pour une période de huit à 12 semaines, dans le cadre du programme « Une école accueille un artiste. » Les ateliers de composition de chansons doivent cette fois-ci être offerts à tous les élèves de l’école.

Pour entendre « La Ballade au Kamouraska », vous pouvez également vous rendre sur les sites lekamouraska.com et vitrineculturellekamloup.org.