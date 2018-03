Un prix international pour une entreprise fondée par deux natifs de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise MOBILFAB de Pointe-aux-Trembles a remporté un prix au congrès annuel du Modular Building Institute pour la conception, la fabrication et l’installation la nouvelle salle d’urgence temporaire de l’Institut de cardiologie de Montréal. L’entreprise a été fondée par Richard et Marcel Fortin, originaires de L’Islet.

MOBILFAB, fondée en 2006, fabrique des unités modulaires pour des espaces de bureaux et des écoles, entre autres. Le projet hospitalier qui a été récompensé était une première. « C’était un défi assez important, en terme de temps et d’espace et aussi de contrôle de coûts », a dit Richard Fortin. Leur création, au coût de 5 M$, doit remplacer les espaces de l’institut pendant 5 à 6 ans pendant la construction neuve. « C’est une urgence temporaire de 42 unités de 12 par 60 pieds de long. En plus, c’est localisé entre les rues Viau et Bélanger, dans un secteur très résidentiel. Le défi était aussi de ne pas déranger en procédant à l’assemblage », a ajouté M. Fortin.

La compagnie a présenté son projet au dernier congrès annuel tenu à Fort Lauderdale. MOBILFAB a gagné la première place dans la catégorie Healthcare (santé). Les experts ont reconnu que le projet a représenté beaucoup de défis techniques.

L’entreprise emploie 75 personnes.