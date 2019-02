Des prix pour les écoles Mgr Boucher de Saint-Pascal et la Poly de La Pocatière

Crédit photo : École secondaire Joseph-François-Perrault

La Fondation Monique-Fitz-Back est heureuse d’annoncer que, grâce aux dons collectés, l’édition 2018-2019 de son programme d’aide financière soutiendra 47 projets scolaires en environnement et en solidarité impliquant 4415 jeunes du préscolaire au collégial.

Répartis dans 14 régions administratives, ces projets porteront sur les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles ou la solidarité. Ils se répartiront une enveloppe totale de 30 975 $. Tous les projets retenus ont en commun l’implication active des jeunes et un cheminement menant à des changements positifs de comportement. Les bourses octroyées varient entre 300 $ et 1 000 $ par projet.

La Polyvalente de La Pocatière a obtenu 475 $ pour Compost-on bac. Les élèves d’adaptation scolaire sont impliqués dans l’école concernant différents moyens de recycler ou composter. Cette année, à la demande des élèves, ils seront impliqués dans tout le processus et construiront de nouveaux composteurs.

À Saint-Pascal, l’école Mgr Boucher a reçu 500 $ pour Soyons unis. La classe ressource de l’école (élèves en difficultés d’apprentissage et de comportements) s’investit dans sa communauté pour rendre la vie plus agréable, pour en prendre soin et la chérir. Les élèves réaliseront des activités avec des personnes âgées et des personnes ayant une déficience intellectuelle légère à moyenne. Tout cela avec la collaboration de deux organismes de leur communauté : Les résidences Labrie et l’envol (APHK).