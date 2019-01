Des prix de vente différents dans le parc industriel de Saint-Pascal

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Ville de Saint-Pascal a reconduit pour une autre année ses prix de vente au pied carré pour les terrains vacants de son parc industriel. Ainsi, il en coûtera encore 0,25 $ du pied carré pour les terrains à vendre du côté nord (autoroute) et 0,15 $ du pied carré du côté sud.

À l’origine, la Ville de Saint-Pascal a instauré cette tarification différente en 2017 pour stimuler la vente des terrains du côté sud, souvent moins demandés, car jugés moins visibles de l’autoroute. Selon la directrice du développement et des communications de la Ville, Emilie Poulin, ces deux échelles de prix n’auraient pas eu d’impact positif ou négatif sur la vente des terrains du parc industriel, depuis leur instauration. « Si les projets se réalisent ou non, c’est souvent plus une question de financement que de coût des terrain. Car à l’heure actuelle, nous croyons même être très compétitifs en matière de prix face aux autres municipalités de la région qui disposent d’un parc industriel », ajoutait-elle.

Selon Emilie Poulin, ce qui influencerait plutôt l’établissement des entreprises d’un côté ou de l’autre du parc serait davantage les « exigences » que la Ville demande aux entreprises en bordure de l’autoroute. « On est ouvert à tous les projets, mais on avertit quand même les promoteurs que du côté nord on s’attend à ce que l’apparence du bâtiment, de l’enseigne et du terrain soit plus esthétique. Si ce n’est pas possible pour eux de répondre à cette exigence, on leur suggère le côté sud, tout simplement. Mais dans tous les cas, on essaie de garder nos exigences le plus simple possible et de répondre du mieux qu’on peut aux besoins des entrepreneurs », concluait-elle.