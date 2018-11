Un prix pour Britanie Cauchon

Crédit photo : Courtoisie

350 personnes prenaient part à la 44e présentation du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent le samedi 3 novembre à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. 104 candidatures avaient été soumises à l’URLS du Bas-Saint-Laurent pour l’obtention de l’un des 15 titres à l’enjeu.

Britanie Cauchon a remporté le prix Athlète par excellence des Jeux du Québec. Originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, elle est âgée de 14 ans et s’entraîne en cyclisme depuis 2 ans, et ce, 10 à 15 heures par semaine, 30 semaines dans l’année.

À la Finale régionale des Jeux du Québec à Rimouski, elle remporte la médaille d’or lors du critérium devant deux autres cyclistes. Elle débute la Finale provinciale des Jeux du Québec en force. En effet, elle est la seule athlète à descendre sous les 12 minutes lors du contre-la-montre de 7,1 km, ce qui lui permet de mettre la main sur la médaille d’or.

Au terme de la course sur route de 33,5 km, elle termine dans le peloton de tête de 6 filles. Le classement est déterminé à la photo-finish et Britanie termine au 5e rang de cette course extrêmement serrée.

Lors du critérium de 30 minutes, elle maintient une moyenne de 36,7 km/heure. Grâce à un sprint en fin de course, elle remporte la médaille d’argent.

En plus de la Finale des Jeux du Québec, Britanie a connu une saison exceptionnelle en remportant plusieurs médailles sur la scène provinciale. Elle souhaite terminer dans le top 3 de la Coupe du Québec l’an prochain chez les cadettes.