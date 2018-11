Un prix pour Les Ateliers Mon-choix

Crédit photo : Courtoisie

Trois prix Coups de Cœur ont été remis à des initiatives visant à combattre l’isolement social et à participer au mieux vivre ensemble, le 25 octobre dernier, durant la troisième rencontre régionale Villes et Villages en santé du Bas-Saint-Laurent intitulé « L’isolement social de nos populations et le mieux vivre ensemble ». Ainsi, le comité organisateur de la rencontre a remis un prix honorifique aux projets « La Manne Rouge, je récolte », « l’Atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup » et « Les Ateliers Mon-choix ».

C’est à travers différents plateaux de travail et d’apprentissage autour de la sérigraphie, la broderie, la couture, etc. que « Les Ateliers Mon-Choix » rejoignent des adolescent(e)s et des adultes qui, en raison de certaines problématiques liées tantôt à leur situation personnelle ou sociale, ont de la difficulté à s’intégrer dans leur milieu scolaire ou dans l’obtention ou la rétention d’un emploi. Un passage aux Ateliers permet à ces personnes de développer leurs habiletés sociales et d’intégrer un travail ou à une orientation scolaire mieux adaptée. Découvrez en plus ici : https://www.facebook.com/ateliersmonchoix/.

Le comité organisateur de cette 3e rencontre de Villes et Villages en santé Bas-Saint-Laurent était composé de la Direction de la santé publique (DSPu) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, de la Ville de Rivière-du-Loup, du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, de la MRC de la Matanie et de la municipalité de Mont-Carmel.