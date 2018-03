Un printemps doux, mais pluvieux

MétéoMédia prévoit essentiellement un printemps doux en mars et avril, mais plutôt pluvieux dans son ensemble. C’est ce qui ressort des prévisions saisonnières communiquées au Placoteux pour la région de Kamouraska-L’Islet.

Pour André Monette, météorologue chez MétéoMédia, faire des prévisions pour le printemps n’est jamais chose facile. « C’est une saison de transition, donc on ne sait jamais comment ça peut tourner. Au final, ça peut être mieux que ce qu’on prévoit », déclarait-il, comme s’il désirait diminuer les attentes des gens face aux prévisions qu’il nous a communiquées.

Dans les faits, MétéoMédia prévoit un printemps plutôt classique. Aucun phénomène météorologique majeur ne se déroule actuellement dans le monde. Dans le Pacifique, El Niña est plutôt faible et El Niño est au repos. Dans l’Atlantique, les eaux sont plus chaudes qu’à l’habitude sur la Côte Est américaine, mais pas suffisamment pour que l’impact se fasse ressentir chez nous. En fait, ce qui va particulièrement nous favoriser en ce début de mois de mars, c’est l’anticyclone qui se situe actuellement au-dessus du Groenland. « Il y a un “blocage” de ce côté-là. D’habitude, quand ça survient, on se retrouve avec du temps froid au Québec, mais cette année, c’est en Europe qu’il se dirige. C’est pourquoi il a neigé à Rome ces derniers jours », d’expliquer André Monette.

Ce « blocage », c’est ce qui va nous permettre de bénéficier de températures clémentes dans la première moitié du mois de mars. Dans la deuxième portion, le mercure devrait revenir dans les normales saisonnières. Toutefois, comme les températures moyennes maximales augmentent constamment entre le 1er et le 31 mars, André Monette mentionne qu’au final, c’est un sentiment de stabilité que nous aurons l’impression de vivre tout au long du mois. « Les acériculteurs risquent de connaître une belle saison des sucres, car on ne prévoit pas de grands froids, mais un mercure souvent au-dessus de 0 le jour et en dessous la nuit », d’indiquer le météorologue.

« Généralement, on reçoit autour de 70 cm de neige au printemps dans votre région. Environ 50 en mars et 20 en avril. » – André Monette

Avril et mai

Les températures clémentes doivent également se poursuivre en avril, tandis que mai sera surtout dans les normales saisonnières, même s’il n’est pas exclu de connaître un ou deux épisodes de chaleur qui nous donneront un avant-goût de l’été à l’approche de juin. « Les normales dans Kamouraska-L’Islet sont de -4 °C le 1er mars et on termine avec une moyenne de 16 °C le 31 mai », de rappeler André Monette.

Côté précipitations, la pluie devrait être plus importante qu’à l’habitude. MétéoMédia prévoit qu’elles seront au-dessus des normales. De plus, la neige doit être encore au rendez-vous en mars et avril. « Généralement, on reçoit autour de 70 cm de neige au printemps dans votre région. Environ 50 en mars et 20 en avril », précisait-il.

Dans ces circonstances, la région doit-elle s’inquiéter des risques d’inondation? « Le Québec est toujours sujet aux inondations au printemps, lors de la fonte des neiges. Mais comme il y a une pause des précipitations depuis quelques semaines, on peut dire que la situation sera à surveiller cette année, mais on ne devrait pas rencontrer des situations historiques comme l’an dernier », concluait-il.