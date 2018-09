Prévisions automnales : retour à la réalité dans Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Stephen Ellis (Unplash.com)

Après un été plus chaud que la normale, la région de Kamouraska-L’Islet connaîtra un retour à la réalité avec des températures typiquement automnales pour les prochaines semaines. Malgré tout, novembre devrait être plus chaud qu’à l’habitude.

Ces prévisions sont le fruit de l’aperçu saisonnier fourni par le météorologue de MétéoMédia, Bertin Ossonon. En général, l’automne 2018 devrait offrir des températures légèrement au-dessus des normales saisonnières à cause des mercures plus doux enregistrés au début de septembre et ceux anticipés pour le mois de novembre. Par contre, ce n’est pas ce que les gens de la région doivent ressentir au cours des prochaines semaines. « La fin septembre et tout le mois d’octobre seront plus frais si on compare à l’an dernier », d’indiquer Bertin Ossonon. D’ailleurs, il rappelait qu’en 2017 la température moyenne combinée des mois de septembre, octobre et novembre était de 2 à 3 °C supérieure à la normale saisonnière.

En matière de précipitations, Kamouraska-L’Islet devrait recevoir des quantités d’eau dans les normales annuelles, soit près de 200 mm d’ici la fin du mois de novembre. Un peu de neige est même attendu vers la fin de l’automne, mais rien de significatif. « Dans l’ensemble, l’hiver va mettre plus de temps à s’installer cette année », d’ajouter Bertin Ossonon.

Sinon, dans l’ensemble, le météorologue estime que cet aperçu saisonnier demeure assez fiable. « C’est vrai qu’à la base, on ne prévoyait pas un été aussi chaud que celui qu’on a connu cette année. Mais généralement, les aperçus saisonniers que nous avons présentés depuis 10 ans étaient fiables dans 70 à 80 % des cas. Ce n’est pas si mal quand on sait qu’il s’agit de prévisions à long terme. »