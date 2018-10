Des pressions pour des ondes cellulaires dans le secteur de Lac de l’Est

Crédit photo : Tony Stoddard (Unplash.com)

Le dossier de l’accès à la téléphonie cellulaire dans le Kamouraska refait surface. La MRC le considère comme prioritaire et travaille activement en ce sens.

Les résidents du Lac de l’Est et la ZEC Chapais, au nom des villégiateurs, chasseurs, pêcheurs, etc., ont demandé des appuis pour que ce dossier se règle, pour des raisons de sécurité.

La MRC de Kamouraska estime que cela dépendra des programmes financiers des gouvernements et des compagnies en télécommunication. Mais elle se dit prête le jour où les programmes seront connus. Un employé de la MRC y travaillera d’ailleurs activement un à deux jours par semaine.

« On parle de réviser une étude faite par cinq MRC dont celle du Kamouraska sur les coûts et le déploiement d’Internet haute vitesse et des zones cellulaires dans les endroits où ce n’est pas possible sur le territoire», a dit le préfet Yvon Soucy.

« Il y a aussi des rencontres avec les télécommunicateurs à faire et voir avec nos voisins, s’il y a de l’intérêt », ajoute-t-il.

La MRC dit appuyer et même vouloir que le problème se règle à la grandeur du territoire.