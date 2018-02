La pression monte dans les hôpitaux

Les gens qui travaillent dans le milieu de la santé dénoncent de plus en plus de situations qui les rendent à bout de souffle. Ils attendent des changements, entre autres en ce qui concerne le temps supplémentaire obligatoire.

La présidente du syndicat SCFP qui représente, entre autres, les préposés aux bénéficiaires, a raconté que deux préposés, une femme et un homme qui sont employés dans la région, ont fait face à des situations intenables à cause du temps supplémentaire obligatoire.

« J’ai une dame qui a travaillé 24 heures en ligne et un autre qui après avoir fait 16 h s’est endormi au volant en retournant chez lui et a eu un accident », de dénoncer la présidente du syndicat, Johanne Campagna.

Les deux personnes mentionnées ci-haut ont toutefois refusé de s’adresser aux médias, par crainte de représailles.

Mme Campagne rappelle que le temps supplémentaire (TSO) est normalement utilisé en dernier recours et le salarié n’a pas l’obligation de faire plus de 4 h de TSO. « La qualité des soins aux patients diminue », estime-t-elle aussi. Selon les normes du réseau de la santé, il doit y avoir un préposé pour six ou sept patients. Elle dit avoir régulièrement des neuf etdix patients par préposé et même 16 dans les dernières semaines.

Infirmières

Pendant ce temps, le syndicat qui représente les infirmières et les infirmiers (FIQ) a demandé au ministre de la Santé Gaétan Barrette d’intervenir auprès des établissements pour qu’ils cessent de recourir aux heures supplémentaires obligatoires.

La présidente régionale du syndicat, Aline Boucher, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles lundi dernier. Sa remplaçante par intérim, Cindie Soucy, a affirmé avoir reçu une lettre de la directrice du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, suite à la demande de l’organisation pour la tenue d’une rencontre. D’autres détails à ce sujet seront donnés ultimement.