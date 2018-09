La présence des Incroyables Comestibles au Marché public de la Grande Anse

Crédit photo : Courtoisie

L’été tire à sa fin et il est temps de fermer les jardins et surtout de célébrer la saison des récoltes. Pour la troisième année consécutive, le comité des Incroyables Comestibles La Pocatière sera présent au dernier Marché public de la Grande Anse, soit le samedi 22 septembre prochain.

Pour l’occasion, le groupe cuisinera sur place une soupe qui sera distribuée gratuitement à tous les visiteurs et artisans du marché. L’activité s’adresse à toute la population désireuse de se joindre au groupe des Incroyables Comestibles de 10h à 13h30 pour participer à la préparation de l’Incroyable soupe, ou tout simplement, pour la déguster.

Comme l’an passé, la soupe sera préparée à l’aide des légumes et fines herbes qui auront été cultivés dans les potagers collectifs de la ville de La Pocatière, notamment les jardinets « Adopte ta parcelle », situés sur le terrain du Centre Bombardier et entretenus par des entreprises et organismes de la région.