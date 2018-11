Une présence à l’international remarquée pour Odéi Bilodeau Bergeron

Crédit photo : Frederic Chais

La soprano originaire de Sainte-Louise, Odéi Bilodeau Bergeron, termine son année 2018 avec une présence accrue sur la scène internationale. Par sa participation à différents concours ou concerts, elle a pu se distinguer sur les scènes de Marseille et de New York, et bientôt, celles d’Allemagne.

Il s’agit là de belles opportunités qui se sont présentées à elle ces derniers mois. En France, Odéi s’est démarquée lors de deux concours d’opéra. Le premier à Marseille et le second à Arles. Dans les deux cas, elle s’est classée parmi les dix finalistes. « J’ai travaillé beaucoup ma voix d’opéra ces dernières années et les commentaires que j’ai reçus lors de ces deux concours étaient très positifs. Si je retourne en Europe passer des auditions, le fait d’avoir été finaliste à ces deux concours internationaux devrait m’apporter une certaine crédibilité auprès des agents ou des maisons d’opéra », confie-t-elle.

À New York, Odéi Bilodeau Bergeron a eu la chance de se produire sur la scène du Carnegie Hall en tant que membre du Chœur La Chapelle de Québec. Pour l’occasion, le chœur était accompagné de l’Orchestra of St. Luke’ s, sous la direction du chef d’orchestre originaire de Québec, Bernard Labadie. Là encore, l’expérience a été sensationnelle pour la soprano. « Nous avons été chaudement applaudis par le public. C’était tout un privilège que de se produire à la plus grande salle de concerts de New York », a-t-elle ajouté.

En 2019 ou 2020, Odéi doit ensuite prendre le chemin de l’Allemagne où elle a été sélectionnée pour prendre part à un stage avec un maître italien, suite à des auditions tenues à Montréal dans le cadre des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, un programme qui aide les artistes de la relève lyrique canadienne à débuter une carrière à l’internationale. Lors de ce stage d’interprétation, Odéi doit se produire à l’Opéra allemand Mainfranken Theater de Würzburg. « C’est encore une belle opportunité qui me permettra d’auditionner pour d’autres chefs là-bas », a-t-elle reconnu.

Nomination à l’ADISQ

Outre ses présences à l’international, Odéi Bilodeau Bergeron s’est retrouvée en nomination au dernier gala de l’ADISQ en tant qu’interprète de la bande Montréal Baroque dans la catégorie Album de l’année – classique orchestre et grand ensemble pour le disque Bach : Cantates pour l’éternité, un enregistrement paru en 2017. Même si la bande est repartie bredouille, Odéi s’est dite tout de même honorée de s’être retrouvée en nomination avec ses collègues dans une catégorie comprenant des artistes aussi prestigieux qu’Angèle Dubeau & La Pietà, Marie-Josée Lord, Alain Lefèvre et le chef Yannick Nézet-Séguin de l’Orchestre Métropolitain de Montréal.