Présence à l’événement Carrières à Montréal

Crédit photo : Courtoisie

Les 10 et 11 avril dernier, le Kamouraska était présent, avec une délégation bas-laurentienne, à l’événement Carrières au Palais des congrès de Montréal. Avec plus de 9 000 visiteurs par édition, ce rendez-vous est un incontournable pour les entreprises en recherche de main-d’œuvre spécialisée ou non.

Pour cet événement, en plus des offres d’emplois reçues des employeurs du Kamouraska, certains ont tenu à être de la partie. C’est le cas pour Technologies Lanka de La Pocatière et d’Aliments Asta de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. « Nous allons parfois dans ce type d’événement et d’unir cette année notre voix à notre région a non seulement donné une visibilité supplémentaire mais a aussi créé une belle complémentarité », de dire mesdames Édith Laplante et Audrey Lizotte, respectivement directrice des ressources humaines chez Aliments Asta et Technologies Lanka. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent était également présent pour l’occasion.

Organisée en collaboration avec la MRC de Kamouraska, Place aux jeunes Kamouraska de l’organisme Projektion 16-35, la Ville de Saint-Pascal, Développement économique La Pocatière et le bureau de Services Québec de La Pocatière, cet événement aura donné l’occasion à l’équipe sur place d’informer les visiteurs sur la région et ses opportunités d’emplois. « Avec la présence des employeurs et la nôtre, le Kamouraska a été très bien représenté à l’échelle de tout son territoire », de mentionner Annie Lavoie, de Promotion Kamouraska.

La prochaine sortie en salon de l’emploi pour le Kamouraska est prévue à l’automne prochain, où seront jumelés le territoire, les employeurs ainsi que les institutions d’enseignement.