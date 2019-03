Près de 90 campeurs attendus cet été au Camp Canawish

Crédit photo : Courtoisie

Entre 85 et 90 campeurs sont attendus cet été au Camp Canawish de Rivière-Ouelle. Le président-directeur général du Camp, Jean-Denis Guignard, se dit prêt à augmenter ce nombre s’il trouve du personnel supplémentaire.

Il s’agit là d’un changement de culture pour le Camp Canawish qui « s’engageait » bon an mal an à recevoir près de 200 campeurs durant l’été, ce qui mettait une pression immense sur le recrutement des moniteurs qui lui devenait de plus en plus difficile d’une année à l’autre. Désormais, Jean-Denis Guignard et son équipe s’assureront d’avoir suffisamment d’employés sur le site avant d’ouvrir grandes leurs portes. « Pour le moment, nous avons déjà une vingtaine de postes pourvus, dont six moniteurs. Si on en embauche quatre ou cinq de plus, on augmentera notre ratio à 120 ou 125 campeurs. Si on en a une dizaine de plus, on en accueillera davantage. Oui on ouvre, oui on veut accueillir, mais pas au prix de la qualité du service pour les campeurs », de précise-t-il.

Outre les moniteurs, le Camp Canawish est toujours à la recherche d’un préposé aux soins, d’un sauveteur et d’un préposé à la buanderie. Dans les dernières semaines, Jean-Denis Guignard mentionnait avoir accentué ses démarches de recrutement en rencontrant des étudiants du Cégep de La Pocatière et en participant à une forme de salon de l’emploi au Cégep de Rivière-du-Loup.

À quelques mois de l’ouverture prévue en juin, le président-directeur général du Camp demeure optimiste et croit qu’il sera en mesure de combler les postes encore vacants. Déjà, la mise en place du programme de bourses d’études et du passeport « Passion région » qui donne accès à un ensemble d’activités à faire sur le territoire ainsi que l’augmentation des salaires auraient eu un impact important auprès des employés déjà recrutés, selon lui. « D’anciens employés ont même choisi de revenir travailler à Canawish pour cet été », ajoute-t-il.

Campagne de financement

Au cours du printemps, un second souffle doit aussi être donné à la campagne de financement lancée en décembre dernier par la tenue d’activités spéciales. Un déjeuner-bénéfice et une veillée au feu pourraient être annoncés sous peu. Rappelons que l’objectif de la campagne a été fixé à 50 000 $.

Toutefois, comme le souligne Jean-Denis Guignard, la réouverture de Canawish n’est pas conditionnelle à l’atteinte de cet objectif. « On attend aussi un retour de notre députée-ministre quant à une aide financière gouvernementale. Mais ce qui est sûr pour nous, c’est que nous ouvrons coûte que coûte cet été », conclut-il.