Près de 300 000 $ pour l’APHK

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant près de 300 000 $ à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est (APHK). Ces appuis financiers s’inscrivent dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) ainsi que du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC).

C’est le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, qui en a fait l’annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, ainsi qu’au nom du ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D’amour. Cette aide financière se divise en deux volets : soit 147 500 $ provenant du FARR ainsi que 150 000 $ du PIEC.

Ce projet de l’APHK consiste à l’installation des bureaux de l’organisme dans un nouveau bâtiment ainsi qu’à l’aménagement des espaces destinés à accueillir leurs membres. De plus, la petite entreprise (boutique) ainsi que des ateliers de fabrication des produits mis en vente y seront également aménagés. Cette dernière initiative contribuera à la création de plateaux de travail pour les personnes atteintes d’un handicap et leur permettant ainsi d’occuper un emploi permanent et stable. L’APHK, dont la mission première est la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles, travaille sans relâche à l’intégration des personnes présentant un handicap dans tous les milieux et à la valorisation d’un mode de vie sain et équilibré.

« L’APHK joue un rôle crucial en Côte-du-Sud pour l’intégration des personnes handicapées. Leurs efforts constants permettent à leurs membres d’être reconnus et valorisés au sein de leur communauté respective. Ces aides financières donneront un bon coup de pouce au projet de l’organisme et cette dernière sera en mesure d’accorder encore plus de services au sein de sa communauté. Je suis très fier de l’appui du gouvernement à ce projet qui valorisera notre esprit communautaire », a dit Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement.