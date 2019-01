Près de 10 000 $ pour la famille de la petite Emma

Crédit photo : Courtoisie

Le Club Lions de Mont-Carmel s’est associé étroitement dans l’organisation et la réalisation d’un souper bénéfice pour la petite Emma Deschênes, samedi le 19 janvier 2019, au Complexe municipal St-Denis. Atteinte d’une tumeur au cerveau, Emma est hospitalisée depuis le 1ernovembre et va passer les 3 prochains mois à l’hôpital Ste-Justine, de Montréal.

Ce souper avait pour but d’aider la petite famille à se consacrer entièrement à leur enfant de 20 mois. Le souper spaghetti a généré 4 336,30$. Des gens ont dû être refusés, car les quantités étaient limitées pour 250 personnes. L’histoire ayant ému la région (qui l’ont entre autres lu dans Le Placoteux), plusieurs personnes de la région de Kamouraska ont fait un don, ce qui a permis d’amasser un montant global de plus de 9 839,75$ et ce n’est pas terminé.