Près de 1 M$ d’investissements dans deux entreprises et deux centres collégiaux de transfert de technologie de la région

Crédit photo : Courtoisie

Les aliments Ludo, Biopterre, OPTECH La Pocatière et Tourbières Lambert pourront concrétiser des projets de développement grâce à des appuis du gouvernement du Canada totalisant 982 588 $.

Cette annonce a été faite par David Lametti, député de LaSalle‒Émard‒Verdun et secrétaire parlementaire de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Les centres collégiaux de transfert de technologie Biopterre et OPTECH La Pocatière obtiennent des contributions non remboursables qui s’élèvent à 704 656 $, tandis que les entreprises Aliments Ludo et Tourbières Lambert se voient accorder des contributions remboursables totalisant 277 932 $. Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, serviront à acquérir des équipements et à concrétiser des projets de croissance.