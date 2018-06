La préparation de la région à l’immigration passe du SAE Kamouraska à la MRC

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Après avoir confié le projet de préparation et de mobilisation du territoire à l’immigration au Service d’aide à l’emploi (SAE) Kamouraska l’an passé, la MRC de Kamouraska a décidé de rapatrier le projet à même ses services.

SAE Kamouraska a dû mettre à pied sa ressource chargée de projet qui s’occupait de ce dossier suite à cette décision. À l’époque, la directrice générale Anne-Marie Lapointe croyait elle-même qu’il revenait à la MRC de s’occuper de ce dossier, mais avait accepté de mettre en place le Service Accueil Kamouraska suite au mandat qui lui avait été confié. Mais elle a dû y mettre fin faute de mandat et de financement.

Du côté de la MRC, on explique cette décision par le fait que l’enjeu de l’immigration a augmenté ces derniers mois au niveau des priorités et le fait que les volontés ministérielles énoncées récemment vont vers une prise en charge par les MRC.

« C’est le projet Mobilisation diversité, pour lequel des subventions ont été données par le ministère de l’Immigration. On parle de préparation du milieu à l’immigration, d’être prêt à accueillir les immigrants. Le service d’accueil de son côté est à structurer. SAE Kamouraska a encore son rôle à jouer surtout au niveau de l’employabilité », a dit la directrice générale adjointe à la MRC, Maryse Héneault-Tessier.

On a aussi mentionné que certaines subventions étaient directement données aux MRC concernant cet aspect de la préparation à l’arrivée des immigrants.

Tous souhaitent que ce qui a été fait pendant près d’une année ne soit pas perdu. « On souhaite dans la mesure du possible l’utiliser. Ce qu’on pourra récupérer, on le fera », a dit Mme Héneault-Tessier.

Un poste a été affiché pour ce projet.