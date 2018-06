Les 31 mai et 1er juin derniers, au Zinc à Québec, se tenait un nouveau colloque portant sur l’industrie spectacle intitulé « Premières rencontres sur les pratiques vidéoscéniques ».

Les organisateurs, Mme Sandra Matte, enseignante en Gestion et techniques de scène (GTS) au Centre d’études collégiales de Montmagny, et M. Robert Faguy du Lantiss (Laboratoire des Nouvelles Technologies de l’Image, du Son et de la Scène), souhaitaient rassembler la communauté vidéoscénique, autour de formations, de tables rondes, de conférences, pour échanger sur les changements majeurs vécus en vidéo dans les dernières années. Au total, une vingtaine de participants spécialisés du domaine ont eu la chance de profiter de la présence de grands collaborateurs comme, entre autres, le réalisateur et scénariste, M. François Blouin, le concepteur vidéo, réalisateur média, animateur 2D/3D et vidéaste, M. Félix Fradet-Faguy, la réputée professeure de multimédia, Mme Samuelle Ducrocq-Henry, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, etc. De ces riches rencontres, de belles collaborations pourraient voir le jour entre le programme d’études Gestion et techniques de scène (GTS), Lantiss et d’autres joueurs de l’industrie. « Notre programme organise ce genre d’événement, car notre équipe d’enseignants a à cœur de demeurer active dans son secteur d’expertise; formant ainsi une relève répondant aux besoins actuels de l’industrie » de préciser, Mme Sandra Matte.