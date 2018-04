Les premières banques dans Kamouraska-L’Islet

Crédit photo : Archives de la Côte-du-Sud et du collège de Sainte-Anne.

L’idée de créer une banque dans la région a été soulevée pour la première fois en 1853 par le marchand Jean-Charles Chapais, mais il faut attendre plusieurs années avant d’assister à la fondation d’une première institution financière dans la région.

Yves Hébert

Entre temps, des commerçants et personnes relativement fortunées décident de prendre des actions de 50 $ à la Banque Nationale à Québec. En 1874, c’est le cas de membres de la famille Taché, de l’épouse du juge Adolphe-Basile Routhier, de Charles Déry à Kamouraska et du premier curé de Saint-Philippe-de-Néri, Joseph Hudon.

La Banque Nationale ouvre une première succursale à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1902. Elle est suivie par celle de L’Islet en 1906 et celle de Saint-Pacôme vers 1909. Le 10 novembre 1910, à la stupéfaction des épargnants, cette dernière est dévalisée par des malfaiteurs. On retrouvera l’argent volé dans la sablière du Canadien National, mais pas les auteurs du crime. Après sa fusion avec la Banque d’Hochelaga en 1924, celle-ci prend le nom de Banque Canadienne nationale (BCN). Seule banque dans le comté, elle met en place des agences à Saint-Pamphile, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Cyrille et L’Islet-Station.

Pour sa part, la Banque provinciale du Canada ouvre une succursale à Saint-Pascal en 1900 et une autre succursale dans la maison Casgrain-Michaud à Kamouraska dans les années 1920. Elle compte aussi une agence à Saint-Philippe-de-Néri afin de desservir les paroisses de Mont-Carmel et de Saint-Denis-de-Kamouraska. Elle sera cependant fusionnée avec la Banque Canadienne Nationale en novembre 1979.

À partir de 1900, le mouvement coopératif s’implante graduellement dans la province de Québec avec l’ouverture des caisses populaires Desjardins. La première est celle de Saint-Éleuthère en 1910. Elle est suivie par celles de Saint-Onésime (1911), de Saint-André-de-Kamouraska (1911) et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1913). Dans cette municipalité, le local de la caisse se situe dans le magasin général de Charles Dionne. Dans les décennies suivantes, les caisses populaires ouvriront dans presque toutes les paroisses de la région.