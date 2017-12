Une première visite du diocèse pour Mgr Pierre Goudreault

Crédit photo : Maxime Paradis

Le nouvel évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault, a rencontré la presse régionale le mardi 19 décembre. Cette rencontre précédait une tournée générale du diocèse qu’il s’apprêtait à faire le jour suivant en compagnie de l’évêque sortant, Mgr Yvon-Joseph Moreau.

Prêtre à Rouyn-Noranda en Abitibi depuis plusieurs années, c’est le 18 décembre que Mgr Pierre Goudreault est arrivé dans le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour une première visite officielle. « Je trouvais important de créer un premier contact avec les gens de la région avant d’entrer en poste officiellement comme évêque du diocèse. J’arrive ici dans un esprit de service », confiait-il.

Âgé de 54 ans, il devient le plus jeune évêque titulaire au Québec. Une bonne nouvelle, selon son prédécesseur, Mgr Yvon-Joseph Moreau. « C’est un beau rajeunissement pour notre Église diocésaine », confiait-il, avant d’ajouter qu’il allait l’accompagner le lendemain pour une tournée du diocèse qui doit le présenter aux gens, mais aussi le familiariser tranquillement aux besoins du milieu.

Philosophie

S’il avoue sur un ton humoristique que sa priorité diocésaine et personnelle sera « d’apprendre à devenir un gars du Bas-du-Fleuve », dans les faits, Mgr Pierre Goudreault s’intéresse particulièrement au tournant missionnaire entamé ces dernières années sous le règne de Mgr Yvon-Joseph Moreau. Dans un de ses livres publié en 2006, Faire Église autrement, il s’intéresse justement au renouveau de l’Église par l’éclosion de nombreux groupes de réflexion, de partage et de cheminement de foi, qu’il considère comme une voie d’avenir. « Je vois l’Église comme un laboratoire où il faut se permettre d’essayer des choses. Il faut changer nos manières de faire et quitter notre confort », déclarait-il.

Faire autrement, c’est également accepter le changement de vocation de certains bâtiments religieux, selon lui. C’est d’ailleurs le cas sur le territoire du diocèse, où certains ont déjà trouvé un autre usage en plus du culte, ces dernières années. « C’est la même chose partout au Québec. À Rouyn-Noranda, par exemple, nous avions six paroisses. Avec l’accord de la population, nous sommes passés à deux. Ce n’est pas facile, mais ça nous rappelle que les communautés religieuses ne résident pas seulement dans les bâtiments », ajoutait-il.

Mgr Pierre Goudreault doit être ordonné officiellement le 10 mars prochain.