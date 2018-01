Première tempête hivernale de 2018 : les routes demeurent fermées

Après une nuit intense de vent et de précipitations, la tempête est loin d’être terminée dans Kamouraska-L’Islet. Plusieurs routes demeurent toujours fermées ce matin.

C’est le cas de l’autoroute 20 et de la route 132 de Montmagny à Rivière-du-Loup.

Sur la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, la chaussée est enneigée et la visibilité est nulle. Même chose sur la 289 entre Saint-Alexandre et Pohénégamook, mais où on parle plutôt d’une visibilité réduite.

Comme la situation change très rapidement, les gens qui doivent se déplacer sont invités à consulter les conditions routières sur le site Québec 511.

De 5 à 10 cm de neige sont encore attendus aujourd’hui sur la région avec des rafales du nord-ouest allant jusqu’à 70 km/h. Selon Environnement Canada, la neige devrait diminuer en intensité au courant de la soirée et de la nuit prochaine. Quelques flocons seulement sont prévus demain samedi, mais aucune accumulation majeure. Une vague de froid doit ensuite s’installer pour la fin de semaine.

Plus de détails à venir.