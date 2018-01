Première tempête hivernale de 2018 : Kamouraska et L’Islet isolés du reste du Québec

La première tempête hivernale de 2018, qualifiée de « bombe météorologique » par les météorologues, s’abat actuellement sur l’Est-du-Québec et les provinces maritimes. Les importantes chutes de neige combinées à des rafales du nord-est à 50 km/h ont entraîné la fermeture des principales routes à l’est de Montmagny, isolant ainsi la région de Kamouraska-L’Islet du reste du Québec.

Selon le site Québec 511, l’autoroute 20 est actuellement fermée à la circulation entre Montmagny et La Pocatière. Même chose pour la route 132. Si la 20 reste ouverte à la circulation entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, la chaussée demeure toutefois enneigée et la visibilité y est nulle. Les conditions sont similaires sur la 132 entre La Pocatière et Rivière-du-Loup. La route y est également ouverte, à l’exception d’un tronçon entre Kamouraska et Saint-André qui est actuellement fermé.

En ce qui concerne les routes d’orientation nord-sud comme la 289 entre Saint-Alexandre et Pohénégamook et la 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, la chaussée est enneigée et la visibilité varie de réduite à nulle par endroit.

Selon Environnement Canada, c’est entre 15 et 25 cm de neige qui sont attendus au courant de la nuit prochaine dans la région de Kamouraska-L’Islet. De son côté, Bertin Ossonon, météorologue chez MétéoMédia, prévoit des rafales avoisinant les 80 km/h entre 2 h et 5 h cette nuit, moment où la tempête doit être à son paroxysme.