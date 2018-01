Première tempête hivernale de 2018 : tous les CLSC du Bas-Saint-Laurent fermés

En raison des conditions météorologiques, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a décidé de fermer tous les CLSC de son territoire pour la journée.

Ces établissements incluent donc le CLSC Les Aboiteaux au Kamouraska et s’ajoute à celle des cliniques externes et la plupart des centres de prélèvement du Bas-Saint-Laurent.

Cette décision survient alors que plusieurs routes névralgiques traversant la région bas-laurentienne étaient toujours fermées à la circulation cet avant-midi. « Toutes les personnes qui avaient un rendez-vous seront contactées dans le but de planifier un autre rendez-vous », pouvait-on lire à l’intérieur d’une communication envoyée par Mme Lise Chabot, conseillère-cadre aux communications stratégiques à la présidente-directrice générale et relations avec les médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent invitait tout son personnel qui le pouvait et qui offrait des soins normalement au CLSC de se rendre à l’Hôpital ou le CHSLD de son territoire dans le but de soutenir les équipes en place.