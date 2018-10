Une première sortie réussie pour l’Équipe Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Les 20 et 21 octobre se tenait la Coupe Daniel-Hardy au PEPS de l’université Laval qui a attiré plus de 700 judokas.

L’Équipe Élite-Dynaco était composée de cinq judokas et quatre sont revenus avec une médaille au cou, dont deux d’or, une d’argent et une de bronze. Les médaillés d’or sont Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière dans la catégorie U -12 moins 36 kg et Justin Lizotte également de La Pocatière chez les U -14 moins 46 kg. Ce dernier a démontré une grande facilité contre ses adversaires chez les ceintures jaunes et oranges et ses entraîneurs ont décidé de lui accorder la ceinture verte pour un plus grand défi. Ainsi avec ce niveau de ceinture, Justin pourra participer à l’Omnium du Québec qui se tiendra à Montréal les 3 et 4 novembre.

Cette compétition de niveau international s’adresse aux ceintures vertes et plus, pour les catégories U -14 et plus. D’autre part, lors de la Coupe Daniel-Hardy, la médaille d’argent a été remportée par Charles Dubé de Saint-Onésime chez les U -12 moins 42 kg et Omar Mazouzi de La Pocatière s’est mérité la médaille de bronze chez les U -14 moins 50 kg. Finalement, Olivier Michaud de Sainte-Louise a compétitionné chez les U -18 et U -21, deux catégories regroupées pour la sélection aux Jeux du Canada.

Olivier en est à sa première année chez les U18 et il doit apprivoiser cette nouvelle catégorie en plus d’affronter des adversaires U -21 plus expérimentés. Il n’a pu s’inscrire au tableau des médailles. Rappelons que l’an dernier il a manqué une sélection pour le championnat canadien chez les U -16 à la suite d’une blessure à l’épaule. Il était classé troisième dans sa catégorie et les cinq premiers étaient sélectionnés. Soulignons que l’entraînement de l’équipe Élite-Dynaco est assumé, pour une deuxième année consécutive, par Raphael Bernier ceinture noire deuxième Dan. Le club Judo-La Pocatière compte plus d’une soixantaine de judokas dont 42 dans le programme Judo-École.