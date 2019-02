Première qualification First Lego League à l’école secondaire Bon-Pasteur

Crédit photo : Courtoisie

L’école secondaire Bon-Pasteur de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) tenait sa toute première qualification de la First Lego League ce vendredi 1erfévrier.

Au total, sept écoles de la CSCS participaient à cet événement de robotique, dont trois écoles primaires et quatre écoles secondaires. Ce sont donc 30 élèves du primaire et 40 élèves du secondaire qui ont démontré leur savoir-faire en robotique devant un jury composé de citoyens, de partenaires et d’organismes du milieu. Ce nouveau lieu de qualification à la commission scolaire est dû au taux de participation élevé des écoles de la CSCS. Au terme de cette compétition, deux équipes se sont qualifiées pour participer au Championnat First qui aura lieu au Stade olympique de Montréal le 28 février prochain. Il s’agit de l’équipe des Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur (L’Islet) ainsi que de l’équipe Space Machine de l’école primaire de la Nouvelle-Cadie (Saint-Gervais). Lors de la compétition à Montréal, l’équipe qui aura cumulé suffisamment de points pourra franchir la prochaine étape, qui est la compétition à Détroit, aux États-Unis.

D’autres équipes se sont illustrées tant au point de vue de la conception de leur robot, de la présentation de leur projet, que de leur esprit d’équipe. Mentionnons qu’au cours de l’avant-midi, chaque équipe a eu l’occasion de présenter son projet au jury et en après-midi, elles sont passées aux choses sérieuses en effectuant trois rounds de compétition pour démontrer leur savoir-faire.

Parmi les écoles secondaires participantes, on compte l’école secondaire Bon-Pasteur, l’école secondaire Louis-Jacques-Casault, l’école secondaire de Saint-Damien ainsi que l’école secondaire de Saint-Charles. Les écoles primaires de l’Éveil (Saint-Nérée), de la Nouvelle-Cadie et de l’Étincelle (Saint-Charles) participaient également à cette qualification.

La direction de l’école secondaire Bon-Pasteur tient à remercier l’équipe de Fusion Jeunesse, qui a accompagné les écoles dans leur préparation en vue de la compétition, les arbitres, les juges, les bénévoles qui ont permis la tenue de cet événement ainsi qu’Isabelle Gamache et Éric St-Pierre, enseignants à l’école secondaire Bon-Pasteur, qui ont orchestré la préparation de la compétition.