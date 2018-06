Une première programmation officielle pour la Chapelle de la grève

Crédit photo : Maxime Paradis

La Chapelle de la grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie a présenté sa première programmation estivale, le 31 mai dernier. Les activités proposées viennent cristalliser la vocation du lieu qui se veut sociale et culturelle.

Cette programmation est le fruit d’une implication de la part d’un comité de bénévoles composé de citoyens de Saint-Denis et d’un désir exprimé par la Municipalité d’offrir une vocation sociale et culturelle au lieu. « C’est le but recherché depuis que nous sommes portés acquéreur de la Chapelle, en 2016. Le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui était propriétaire, à l’époque, était aussi très ouvert à cette orientation », de rappeler le maire, Jean Dallaire.

En 2017, une première programmation « test » composée essentiellement de conférences sur l’histoire locale avait été proposée. Devant la réponse du public, le comité de bénévoles composé de citoyens de Saint-Denis s’est mis à plancher sur une programmation officielle pour la saison 2018. « Tout le monde voit le potentiel de l’endroit, alors nous (la Municipalité), on s’occupe d’offrir le contenant et les citoyens, eux, le contenu », d’ajouter M. Dallaire.

Trois mois d’activités

« On espère que les gens auront autant de plaisir à participer aux activités que nous avons eu à préparer la programmation. » – René Gagnon

Pour cette première programmation officielle, les activités s’étaleront du 17 juin au 16 septembre, l’isolation du bâtiment ne permettant pas de tenir des activités à l’année. À l’horaire, le Comité de la Chapelle de Saint-Denis-sur-mer proposera deux causeries historiques, soit une sur Saint-Denis et le régime seigneurial le 17 juin et une autre sur le Grand tremblement de terre de 1925 le 19 août. Sur le plan culturel, un spectacle du Vieux Lévis Jazz Band est prévu le 26 juillet et une exposition d’artistes et d’artisans locaux doit avoir lieu les 2 et 3 août. Deux ateliers interactifs sur la nature, dont un sur les plantes de nos rivages le 31 juillet et un autre sur les oiseaux de nos rivages le 16 septembre sont également à la programmation. Enfin, les activités de la Fête nationale du Québec, le 23 juin, doivent notamment se dérouler sur le site de la Chapelle, ainsi que la Fête des récoltes et l’accueil des nouveaux arrivants le 2 septembre prochain.

Selon le président du Comité de la Chapelle, M. René Gagnon, cette programmation a été élaborée à partir des suggestions émises par les citoyens de Saint-Denis, via un questionnaire distribué l’automne dernier. « On espère que les gens auront autant de plaisir à participer aux activités que nous avons eu à préparer la programmation », a-t-il confié.

Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous sur la page Facebook de la Chapelle de la grève. Autrement, un dépliant sera disponible notamment au bureau de la Municipalité, dans les bureaux touristiques de la région et dans les commerces de Saint-Denis.