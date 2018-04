Une première place pour l’équipe de e-sport du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Lors de leur premier tournoi Overwatch 3v3 en 2018, organisé par LvlOp et Geekfest Québec, l’équipe du Cégep de La Pocatière a remporté les grands honneurs avec une première place.

Kevyn Mark Jomphe Levesque, Philippe Tanguay et Raphaël Bernier ont obtenu une bourse de 225 $. « C’est un début fort prometteur pour cette jeune équipe qui a de bonnes valeurs, une éthique de travail efficace et agréable » de mentionner leur entraîneur, Érick Turcotte.

Le développement des sports électroniques (e-sport) prend de plus en plus forme au Cégep de La Pocatière. La création d’un profil parascolaire dans ce domaine a permis de structurer l’activité en deux volets; club récréatif (divers jeux) et Overwatch compétitif. L’encadrement logistique et l’animation des groupes sont assurés par des membres du personnel, tandis qu’un entraîneur a été embauché pour maintenir un bon esprit d’équipe et l’amélioration des performances.

Du côté récréatif, les étudiants organisent un tournoi du jeu Earthstone au Cégep le samedi 21 avril. Cet événement est ouvert aux joueurs externes, 24 personnes peuvent y participer, les inscriptions sont en cours.