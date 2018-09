Une première participation aux Jeux Invictus pour Julie Grandmaison

Crédit photo : Courtoisie

Originaire de Saint-Pacôme, Julie Grandmaison participera aux Jeux Invictus à Sydney en Australie, du 20 au 27 octobre prochains. Pour sa première participation, l’athlète espère compétitionner dans au moins cinq disciplines différentes.

Tenus pour la première fois à Londres en 2014, les Jeux Invictus sont une compétition multisports qui s’adresse aux vétérans de guerre blessés (physiquement ou psychologiquement) ou handicapés. Évoluant au sein des Forces armées canadiennes depuis 29 ans, c’est la première fois que Julie Grandmaison participera à une compétition d’envergure du genre. « Tout se déroule sur le site des installations olympiques des jeux de Sydney. Les athlètes sont aussi invités à demeurer dans l’ancien village olympique de l’époque », ajoute-t-elle.

Prenant la peine de préciser qu’elle n’a pas le physique type de l’athlète grand et élancé, Julie Grandmaison se considère chanceuse d’avoir été sélectionnée pour les Jeux Invictus. Sur 700 personnes inscrites au Canada, 40 ont été retenus pour faire partie de l’équipe canadienne. Au total, 18 pays doivent prendre part à la compétition qui réunira environ 500 athlètes du monde entier. « La beauté des Jeux Invictus, c’est un peu ça. On nous considère comme des athlètes, même si on n’a pas nécessairement le physique de l’emploi. Ça nous pousse à nous dépasser dans le sport et ça montre qu’on a une valeur en dehors de l’armée », de déclarer Julie.

Plusieurs compétitions

Inscrites à plusieurs compétitions, dont la force athlétique (powerlifting), l’ergomètre (rameur), la natation (dos, style libre et compétition à relais), rugby en chaise roulante et un possible défi routier, Julie Grandmaison s’attend à être sur le fil de départ tous les jours dans au moins cinq de ces disciplines. En préparation à ces jeux, elle a déjà participé à deux gros camps d’entraînement pancanadiens. Autrement, elle s’entraîne par elle-même en suivant les recommandations de ses entraîneurs. « Ça demande beaucoup d’autonomie. Nos entraîneurs ne sont pas avec nous, mais partout au Canada. Il faut donc être très discipliné et suivre nos plans d’entraînement à la lettre », expliquait-elle.

Pour cette première participation aux Jeux Invictus, Julie Grandmaison espère remporter au moins une médaille, dans l’une ou l’autre des compétitions auxquelles elle prendra part. « J’y vais pour ça, mais aussi parce que j’espère rencontrer le joueur de soccer David Beckham et le prince Harry qui ont confirmé leur présence », a-t-elle conclu, sur une note d’humour.