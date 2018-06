Une première installation publique pour Inno-3B

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise de Saint-Pacôme Inno-3B a sa première plateforme d’agriculture verticale automatisée dans un lieu public depuis la semaine dernière. La plateforme CultiGo a été installée à l’intérieur d’Avril Supermarché Santé qui a ouvert ses portes à Laval.

C’est un gros pas en avant pour l’entreprise qui fait pousser des micropousses et des légumes dans des plateaux empilés à la verticale en circuit fermé. «C’est un endroit conséquent avec notre message», indiquait Martin Brault, d’Inno-3B. En effet, Avril Supermarché santé est le plus grand magasin de produits naturels et bios au Québec. La technique agricole d’Inno-3B est révolutionnaire et écologique, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’éliminer les pesticides et de cultiver localement.

Une douzaine de micropousses, comme du tournesol, sarrasin, betteraves, trèfles pousseront à l’intérieur de CultiGo. L’entreprise kamouraskoise a vendu les équipements et le savoir-faire. «Ils sont donc autonomes. Le personnel sera formé et va l’opérer», dit Martin Brault. Les micropousses seront cueillies et emballées au centre de transformation d’Avril puis vendues dans les magasins.

Les clients pourront observer la plateforme d’agriculture verticale à même le magasin.

Lors du lancement du supermarché santé, la plateforme CultiGo a été présentée comme le clou du spectacle de l’ouverture du magasin, qui innove en étant les premiers au Québec.