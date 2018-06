Une première Fête des voisins couronnée de succès

C’est le 9 juin que s’est tenue la première édition de la Fête des voisins à Saint-Philippe-de-Néri. Un travail d’équipe qui a réuni plus de 40 citoyennes et citoyens de tous âges, au Parc intergénérationnel. Débutant avec «L’Heure du conte» pour les enfants de 5 à 8 ans, les Philippéens et Philippéennes étaient ensuite invités à venir se joindre au Comité Famille-Aînés avec leur pique-nique et profiter du soleil pour dîner au Parc Intergénérationnel. Les participants, enfants et adultes, ont même pu enfiler un habit de pompier.

Le maire de la municipalité s’est dit très fier du travail de concertation des bénévoles. «La Municipalité est fière que ce projet soit une initiative de citoyennes impliquées dans le Comité Famille-Aînés. Cette activité est une belle occasion pour la population de se rencontrer ». Il a également profité de l’occasion pour remercier les pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie, les bénévoles et tous ceux ayant pris part à cette première Fête des voisins pour leur implication, puisque c’est grâce à leur participation que la fête fut à leur image.