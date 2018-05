Un premier tournoi de golf interclub sur la Côte-du-Sud

Crédit photo : Maxime Paradis

Un premier tournoi de golf interclub aura lieu en 2018 et 2019 sur la Côte-du-Sud. Appelé Coupe Desjardins, le tournoi impliquera des joueurs des quatre clubs de golf de la région, soit Montmagny, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pacôme.

Le tournoi est le fruit d’une initiative de M. Jean-Philippe Cloutier, coordonnateur des loisirs à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis quelques années, il rêvait d’une compétition qui impliquerait les meilleurs joueurs de la Côte-du-Sud. Il y a quelques mois, il a pris l’initiative de contacter les quatre clubs de golf de la région et de leur proposer l’idée. Ils ont tous décidé d’embarquer. « C’est la première fois qu’on réussit une collaboration de cette ampleur entre les quatre clubs de golf », d’expliquer Jean-Philippe.

Le tournoi doit proposer deux rondes de compétition, dont l’ordre a été déterminé par tirage au sort. Cet été, la 1re ronde aura lieu Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli le 1er juillet et la 2e au Club de golf de Saint-Pacôme le 16 septembre. En 2019, Montmagny et Saint-Pamphile seront les clubs receveurs. La compétition se déroulera en équipe, « Mulligan » à deux sans handicap. Chaque club présentera six équipes composées de deux joueurs. Lors de chaque ronde, chacun des clubs jouera deux parties contre les trois autres clubs en formule match-play. Une victoire donnera 2 points, une nulle 1 point et une défaite 0 point. Le club qui cumulera le plus de points après les deux rondes sera déclaré champion de la 1re Coupe Desjardins.

Bel intérêt

Pour Mme Francyne Pellerin, directrice générale du comité des Caisses Desjardins de Kamouraska, L’Islet et Montmagny, commanditaire majeur de la compétition, ce tournoi apportera assurément des retombées économiques positives sur le territoire. « C’est une très belle initiative qui va contribuer à mieux positionner les clubs de la région », indiquait-elle. De son côté, Jean-Philippe Cloutier estime que ce tournoi ne peut pas faire de torts aux quatre clubs, dans le contexte actuel. « La relève est difficile à trouver dans les clubs de golf. C’est une façon comme une autre de créer de l’engouement auprès de joueurs actuels et futurs », ajoutait-il.

D’ailleurs, au sein des quatre clubs de golf, l’engouement des joueurs à prendre part à la compétition serait déjà au rendez-vous, de telle sorte que des qualifications devront être réalisées dans certains cas pour déterminer les 12 joueurs qui vont représenter le club. « Les équipes peuvent être mixtes ou même réunir des joueurs juniors. Le choix des joueurs qui composeront les équipes est laissé à la discrétion de chacun des clubs », de conclure Jean-Philippe Cloutier.