Premier Tech accompagne le Défi Everest vers de nouveaux sommets.

Crédit photo : Courtoisie

Pour sa 6e édition, le Défi Everest annonce plusieurs nouveaux partenariats qui lui permettront d’atteindre de nouveaux sommets en termes d’activité physique, de dépassement de soi et de générosité.

Premier Tech se joint à cet événement en s’impliquant en tant que Commanditaire Sommet afin de soutenir le Défi dans l’atteinte de son plein potentiel. Le nom de l’événement deviendra ainsi officiellement le Défi Everest Premier Tech.

D’autres collaborations ont également été conclues cet hiver : pour la troisième année consécutive, le Groupe Morneau revient comme commanditaire de l’événement. La famille étant une de ses valeurs fortes, il soutient cette année le module Yétis qui permet à des parents inscrits dans les équipes de faire participer leurs enfants aux montées. La MRC de Rivière-du-Loup soutient quant à elle l’activité physique en milieu scolaire avec le module École au Sommet. Celui-ci donnera d’ailleurs le coup d’envoi de la fin de semaine en se tenant le vendredi 21 septembre après-midi.

Grâce à l’entente conclue avec la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et surtout au soutien de la MRC de Rivière-du-Loup, le module École au Sommet est cette année, offert gratuitement à tous les élèves de la MRC inscrits présentement en 4e et 5e année.

Aussi, un nouveau projet en partenariat avec le Musée du Bas-Saint-Laurent verra aussi le jour cette année. Souhaitant rendre l’art toujours plus accessible et misant sur celui-ci comme saine habitude de vie, le Musée a eu l’idée de s’associer au Défi Everest Premier Tech en créant un volet artistique à l’événement. Ce sont donc deux temps de création qui seront proposés les 22 et 23 septembre prochains. Le premier, sous le thème « Macadam Ados : une nuit haute en couleurs » permettra de décorer l’asphalte de la côte Saint-Pierre tout en encourageant les jeunes relevant leur défi du plus grand nombre de montées et de descentes en 12 h, du samedi 19 h à 7 h le dimanche matin. Les amis, la famille ou toute personne souhaitant participer à une œuvre collective pourront exprimer librement leur créativité dans la côte Saint-Pierre. Ce sera aussi l’occasion de partager une expérience unique avec les participants adultes du Macadam qui en seront à leur deuxième nuit d’efforts.