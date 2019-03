Un premier stage d’aïkido à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le 23 mars dernier, l’entraîneur d’aïkido, Yvan-Martin Cyr, recevait à La Pocatière le maître Michel Martin, cinquième Dan en Aikido style Mochizuki.

Ce dernier enseigne cette discipline à Montréal et est cofondateur et directeur technique de l’association canadienne d’aïkido Mochizuki. Il a obtenu son 5e Dan en 2000 des maîtres Minoru Mochizuki et Hiro Mochizuki.

Rappelons pour sa part que M. Cyr, ceinture noire deuxième Dan en aïkido, et résident de Saint-Jean Port-Joli offre depuis l’automne dernier cette formation au dojo du Club Judo-La Pocatière. Près d’une dizaine d’élèves s’adonnent à l’apprentissage de cet art martial d’autodéfense. Cette discipline se pratique déjà dans quelques grandes villes au Québec.

Soulignons que M. Yvan-Martin Cyr pratique également le judo au club de La Pocatière et profite de ces installations pour développer cet art d’autodéfense.