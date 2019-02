Un premier salon de l’emploi pour les élèves du secondaire

Crédit photo : Maxime Paradis

Les élèves de deuxième cycle des écoles secondaires de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup ont pu prendre part à un salon de l’emploi s’adressant strictement à eux, le 14 février dernier à l’école secondaire Chanoine-Beaudet. Appelé « Coup de cœur pour ma région », la 1reédition de ce rendez-vous avait pour but d’inciter les élèves à envisager leur avenir dans la région.

Choisir une carrière future n’a jamais une tâche facile pour les adolescents. Dans un monde où le marché de l’emploi est en pleine mutation et où la pénurie de main-d’œuvre pèse lourd auprès des entreprises régionales, les opportunités plus nombreuses n’aident en rien à rendre moins complexe ce passage obligé vers la vie adulte. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de choix aujourd’hui. Les élèves peuvent se perdre facilement », de confirmer Josée Chouinard, conseillère en orientation à l’école secondaire Chanoine-Beaudet.

De concert avec l’entreprise Premier Tech et les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, l’école secondaire Chanoine-Beaudet a donc invité une quarantaine d’organisations, entreprises et institutions d’enseignement provenant de différents secteurs d’activité présents au Bas-Saint-Laurent à se rassembler dans son gymnase afin de mieux se faire connaître auprès des élèves de la Commission scolaire rendus au stade de faire un choix. « Il y a énormément d’entreprises sur le territoire. Nous-mêmes, les conseillères en orientation, nous ne les connaissons pas toutes. On s’est dit qu’en en combinant quelques-unes d’entre elles avec les différentes institutions d’enseignement de notre territoire, les élèves seraient en mesure de constater qu’il est possible pour eux d’envisager une formation et une carrière ici, dans la région », d’ajouter Josée Chouinard.

Comme le mentionne François-Luc Soucy, élève finissant à Chanoine-Beaudet et coprésident d’honneur de l’événement avec son père Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, les jeunes qui savent ce qu’ils feront plus tard demeurent marginaux. Une activité comme « Coup de cœur pour ma région » tombe donc à point. « On est à l’heure des choix actuellement, mais la majorité ne sait pas dans quoi elle veut travailler, où elle veut étudier. Un rendez-vous comme celui-là, ça nous facilite la vie et ça nous permet d’envisager notre futur chez nous », déclarait-il.

Événement annuel

Tenue le même jour que la Saint-Valentin, cette journée spéciale doit revenir annuellement à la même période de l’année, d’indiquer Geneviève Soucy, directrice de l’école secondaire Chanoine-Beaudet. « D’où le nom “Coup de cœur pour ma région” », souligne-t-elle.

En plus de la tenue de ce salon, Mme Soucy mentionnait que son école prévoyait mettre en ligne d’ici l’an prochain une plateforme web mobile qui doit permettre les rapprochements entre les élèves et les carrières qu’ils pourraient occuper dans quelques années au Bas-Saint-Laurent. Elle inclura notamment des présentations des entreprises ou organisations de la région, en plus de recenser des offres de stages et de préciser leurs besoins actuels et futurs en matière de main-d’œuvre. Ce projet entrepreneurial doit être réalisé par des élèves finissants du secondaire en collaboration avec Premier Tech et le Service des ressources humaines de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup.