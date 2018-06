Un premier Rendez-vous mode à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Fruit d’une mobilisation de plusieurs commerces locaux, le milieu pocatois sera l’hôte d’un Rendez-vous mode en septembre prochain.

Regroupant l’ensemble des boutiques en mode vestimentaire de La Pocatière, ce Rendez-vous a pour objectif de mettre en valeur la qualité et la distinction des produits vestimentaires disponibles chez nos marchands locaux. Il se veut aussi un moyen de sensibiliser la population à l’achat local et de stimuler l’achalandage commercial au sein de la communauté pocatoise par la tenue d’événements attractifs. Présenté sous forme de défilé de mode, il s’agira d’une occasion privilégiée pour le public de prendre connaissance des plus grandes marques et tendances vestimentaires pour la saison automne-hiver 2018-2019.

Cet événement mode se tiendra à la Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 29 septembre prochain à compter de 19 h. Il sera précédé à 18 h d’un cocktail VIP pour les gagnants de tirages qui auront été réalisés au sein des dixboutiques participantes. Le coût d’entrée est fixé à 5 $ par adulte. Les billets seront mis en vente à compter du 20 août. On pourra se les procurer auprès des membres des Chevaliers de Colomb, de l’Association Marie Reine ainsi que dans les boutiques participantes.

Une page Facebook de l’événement (Rendez-vous mode La Pocatière) sera créée dans les prochains jours. Vous y retrouverez les précisions sur l’événement, tant pour les boutiques participantes que pour le public en général. L’événement est parrainé par Développement économique La Pocatière. L’organisation fera parvenir sous peu aux entreprises de La Pocatière un plan de visibilité les invitant à s’associer à l’événement.