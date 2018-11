Un premier référendum évité pour la Résidence Hélène-Lavoie

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Un premier référendum qui aurait pu venir compliquer la réalisation du projet d’agrandissement de la Résidence Hélène-Lavoie a été évité à La Pocatière. Un nombre insuffisant de signatures au registre a été récolté, empêchant ainsi sa tenue.

Selon Danielle Caron, greffière à la Ville de La Pocatière, 25 signatures étaient nécessaires pour faire la demande du référendum. Sur les 137 électeurs potentiels répartis dans la zone visée et les deux zones contiguës au projet, seulement 15 ont signé le registre. Rappelons que ce référendum aurait porté sur un projet de règlement autorisant ou non la construction d’une troisième tour pour la Résidence Hélène-Lavoie près des résidences de la rue du Plateau. « Comme il n’y aura pas de référendum sur cette question, il serait possible pour le promoteur d’aller de l’avant avec son projet de cette façon », d’indiquer Mme Caron.

Toutefois, rappelons que le souhait de M. Serge Boucher, propriétaire de la Résidence Hélène Lavoie, serait de bâtir la troisième tour sur le même terrain, mais beaucoup plus au sud, à proximité des autres bâtiments actuels de la résidence. Là encore, le projet de règlement devant permettre de réaliser la construction de cette façon pourrait être soumis à référendum, de confirmer Mme Caron.