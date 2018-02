Un premier parlement au primaire à l’École Sacré-Cœur

Crédit photo : Maxime Paradis

Depuis octobre dernier, l’École Sacré-Cœur de La Pocatière a son parlement au primaire. Composé d’élèves de la 3e à la 6e année, tout le processus menant à sa création et son organisation actuelle a été fait de façon démocratique, selon les règles de l’art.

Il y a longtemps que l’École Sacré-Cœur n’était plus dotée d’une structure décisionnelle à l’échelle des élèves comme l’expliquait le directeur, M. Éric Lavoie. « C’était un des éléments à améliorer pour développer le sentiment d’appartenance à l’école auprès des enfants et pour les consulter davantage. » C’est pourquoi la création d’un parlement au primaire a été mise à l’ordre du jour au début de la présente année scolaire, selon l’encadrement offert par le programme Vox Populi, ta démocratie à l’école.

Dans toutes les classes, les élèves intéressés à y siéger ont présenté leur candidature et offert des discours à leurs confrères dans le but de se faire élire. À l’issue des élections qui se sont déroulées sous le même principe qu’un scrutin traditionnel, onze élèves de la 3e à la 6e année ont été élus, dont dix filles et un seul garçon. « Ils ont même été assermentés en présence de nos deux députés, du président du Conseil d’établissement de l’École, du directeur de la Commission scolaire, d’une commissaire et d’un représentant de la Ville de La Pocatière », de préciser Éric Lavoie.

Organisation

Depuis, ce « petit gouvernement », appuyé par différents adultes travaillant à l’École Sacré-Cœur, s’est assigné différents titres. Le poste de première ministre est assumé par Gaëlle Ste-Marie, élève de 6e année. Ils se partagent également la direction de trois ministères : communications, sports et loisirs et environnement. Les priorités et les objectifs de chacun d’entre eux ont été établis à partir de sondages réalisés dans les classes et dont les membres du gouvernement se sont chargés de comptabiliser les résultats. « Ça permet de développer leur autonomie. Ils s’occupent d’établir l’ordre du jour de leurs réunions et il y a deux secrétaires à la rédaction des procès-verbaux », d’ajouter M. Lavoie.

Jusqu’à présent, les onze élus sont unanimes, ils apprécient particulièrement la dynamique parlementaire qu’ils ont contribué à installer au sein de leur école et qu’ils ont basée sur les valeurs démocratiques suivantes : l’engagement, l’entraide, le respect, l’égalité et la liberté d’expression. Question de compléter leur initiation à la démocratie, les membres du parlement de l’École Sacré-Cœur se rendront à l’Assemblée nationale à Québec, d’ici la fin de l’année scolaire, pour assister aux débats entre les députés du Salon bleu.