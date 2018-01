Un premier livre pour enfant pour Maud Lefebvre de Saint-Pascal

Crédit photo : Mélanie Dionne, Mély photographie.

Responsable d’un service de garde en milieu familial à Saint-Pascal, Maud Lefebvre lançait, le 27 janvier dernier, son tout premier livre pour enfant, La maison de Flavie. Cette auto-édition, qui s’adresse aux enfants d’âge préscolaire, pourrait bien être le premier tome d’une série d’aventures pour cette petite souris grise qui a déjà conquis le cœur de quelques enfants.

Tout premier livre écrit et illustré par Maud Lefebvre, La maison de Flavie raconte l’histoire d’une petite souris grise qui a perdu sa maison. Durant ses recherches, elle fait la connaissance de Clément l’éléphant et de Léon le lion. Ensemble, ils partent à l’aventure à la recherche de La maison de Flavie, enchaînant les rencontres sur leur chemin. « C’est une histoire basée sur l’amitié et l’entraide que j’avais écrite il y a quelques années et que j’avais laissée de côté », d’expliquer Maud.

C’est l’approche de la quarantaine qui a donné l’idée à l’auteure d’enfin la publier. « Mon conjoint et moi cherchions quelque chose d’original pour souligner mes 40 ans. En faisant du ménage dans mes trucs personnels, je suis retombée sur cette histoire et c’est là qu’on a eu l’idée », d’indiquer celle qui a célébré son anniversaire le jour même du lancement.

Enfants séduits

Mais avant de publier l’histoire, Maud avait tout de même le public parfait à qui la faire découvrir. C’est pourquoi elle a décidé d’en faire la lecture auprès des enfants qu’elle garde à la maison, à l’heure du conte. « Ils ont vraiment adoré. Ils étaient très attentifs et ils ont posé beaucoup de questions. Le lendemain, ils voulaient que je la lise de nouveau. J’étais heureuse de constater que ce que j’avais écrit plaisait à la clientèle cible, les 0 à 5 ans », de déclarer celle qui n’exclut pas faire un tome 2 ou même un tome 3 aux aventures de Flavie et ses amis.

Lancé le 27 janvier dernier, le livre La maison de Flavie est disponible par Internet dans la section boutique de la page Facebook de LMNO communications. Louis-Martin Hénault, conjoint de Maud Lefebvre, précisait qu’il y aurait une seconde impression du livre, puisque les 100 premiers exemplaires ont déjà tous trouvé preneur. Il doit être disponible bientôt chez des commerçants locaux.