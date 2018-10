Un premier livre de recettes pour la Maison de la Famille de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a lancé mercredi dernier son tout premier livre de recettes, Cuisinons entre petits bedons, qui se veut un résumé de toutes les recettes effectuées à ce jour dans le cadre de ce populaire atelier lancé en 2011.

Comprenant 122 recettes développées par les différents animateurs de l’atelier, le livre Cuisinons entre petits bedons est un projet entièrement financé par la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet. Il rassemble un total de 122 recettes insérées l’intérieur d’un cartable afin de permettre aux enfants participants aux futurs ateliers de continuer à alimenter leur livre. « Dans les ateliers, les enfants partaient déjà à la maison avec une portion du plat préparé, ainsi que la recette. Ils pourront donc continuer à les regrouper au même endroit et le livre les suivra toute leur vie », d’indiquer Isabelle Bourgault, directrice générale de la Maison de la Famille.

Pour chaque recette, une petite bulle informationnelle sur les valeurs nutritives des aliments et le coût par portion a été ajoutée. Même si certaines recettes peuvent sortir de l’ordinaire, Isabelle Bourgault assure qu’elles demeurent tout de même très simples à exécuter. « C’est un projet qui est aussi intéressant en matière de littératie. On oublie souvent qu’il y a encore des parents qui ne savent pas lire aujourd’hui et qui l’apprendront avec leurs enfants en cuisinant les recettes du livre », d’ajouter la directrice.

Au total, 700 exemplaires de ce cartable ou livre de recettes doivent être vendus au coût de 3 $ au courant de la prochaine année scolaire auprès des élèves participants aux ateliers Cuisinons entre petits bedons. L’an dernier seulement, plus de 500 enfants ont participé à l’activité, soit 44 % de tous les élèves des écoles primaires de la MRC de L’Islet. Le printemps prochain, la Maison de la Famille mettra le livre en vente auprès de toute la population jusqu’à épuisement des stocks.