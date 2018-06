Un poulailler dans la cour de l’école des Vents-et-Marées

Crédit photo : Maxime Paradis

À la demande des élèves, l’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle vient de se doter d’un poulailler où quatre poules y ont élu domicile. Elle est la première école de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup à mettre de l’avant un pareil projet.

Les poules en milieu urbain ont clairement le vent dans les voiles depuis quelques années. Cet intérêt n’échappe donc pas aux milieux plus ruraux comme Rivière-Ouelle où le conseil d’élèves a eu l’idée de doter l’école de son propre poulailler. « Il s’agissait d’une des idées que le conseil d’élèves voulait voir se réaliser en début d’année, après avoir été élu », d’expliquer Andréanne Picard, enseignante responsable du conseil à l’école des Vents-et-Marées.

Toutefois, avant d’aller de l’avant avec ce projet, les sept membres du conseil des élèves (Loïc Bérubé, Léo Caillouette, Alyson Casgrain, Louis-Maxim Casgrain, Mano Dumont, Willow Gagnon et Jewels Landry) ont décidé de vérifier l’intérêt de leurs consœurs et de leurs confrères de classe. « Au préalable, ils avaient déjà obtenu le feu vert de la direction, mais ils ont fait les choses de façon très démocratique. Ils ont fait circuler un sondage et 45 élèves sur 62 ont dit être intéressés par le projet », d’ajouter Andréanne Picard.

Grâce à un montant d’argent de 455 $ obtenu dans le cadre du Défi OSEntreprendre et une bourse de 500 $ remportée à titre de projet coup de cœur du concours Vox populi, le conseil d’élèves a été en mesure de faire l’acquisition du poulailler pour y loger leurs quatre poules. « Le poulailler qu’ils ont acheté était en pièces détachées et ils ont participé à sa construction », de préciser l’enseignante.

Les poules, quant à elles, ont fait leur entrée dans le poulailler le 15 mai dernier. Depuis, toute l’école participe à leurs soins, le matin, sur l’heure du dîner et lors des récréations. Cet été et au courant de l’hiver, elles seront prises en charge par la responsable du service de garde.

Projet éducatif

Pour la directrice de l’école, Mme Caroline Dufour, ce projet du conseil des élèves est assurément un des plus mobilisateur à s’être réalisé au cours de la dernière année. « On parle d’un projet qui s’est échelonné sur plusieurs mois. Malgré tout, les élèves se sont impliqués entièrement jusqu’à la fin », mentionnait-elle.

De plus, Mme Dufour estime que les poules accentuent le sentiment d’appartenance des enfants à l’école et créent une meilleure cohésion sociale entre eux. « Non seulement il s’agit d’une idée rafraîchissante, mais c’est une grande fierté pour eux de s’en occuper », confiait-elle.

Dès l’an prochain, les œufs pondus par les poules doivent faire l’objet de petits projets déjeuners au sein de l’école des Vents-et-Marées et de dégustations dans les classes, en plus d’être servis lors du fameux dîner des récoltes. En parallèle, certains enseignants ont déjà commencé à intégrer les poules dans le cursus scolaire, notamment en ce qui a trait aux cours de sciences.