Portes ouvertes sur la résidence de printemps

Crédit photo : ENE/DAllard

Pour une première fois dans ses quartiers temporaires, Est-Nord-Est (ENE) invite chaleureusement le public à venir prendre connaissance des recherches menées en résidence par les artistes Marie-Claude Gendron (Canada) et Kim Kielhofner (Canada), et l’auteure Louise Boisclair (Canada), le 19 juillet prochain à compter de 17 heures dans la maison-atelier des résidentes, situé au 142, avenue de Gaspé Ouest.

Expérimenter l’art est un mode d’existence et écrire une technique de re-création et de partage. Électron libre, je cherche, je trouve et je transmets ! Chercheure, critique d’art et essayiste, Louise Boisclair vit à Montréal, QC. Membre de l’AICA et d’Archée, elle est intéressée par l’expérience esthétique; elle poursuit actuellement une nouvelle recherche entre Art et Milieu, Écologie et Climat. Ph.D. interdisciplinaire en sémiologie de l’UQAM, elle a prononcé plusieurs conférences, publié de nombreux articles et chapitres de livre et, en 2015, L’installation interactive, PUQ, coll. « Esthétique ». À paraître, son prochain livre De l’expérience immersive et interactive, entre affect et émotion, à l’événement esthétique.

Par une approche multidisciplinaire en art action, en arts visuels et en arts médiatiques, Marie-Claude Gendron tente de dégager les schèmes d’une collectivité qui s’actualise constamment dans les sphères du public, du privé et de l’intime. Elle adopte ainsi la posture d’une ethnographe provisoire qui témoigne de l’objet de ses observations par la diffusion d’un corpus artistique. Marie-Claude Gendron s’intéresse aux différentes formes de poésie en action et à leur actualisation par le corps, l’écrit et l’élaboration de dispositifs objectuels. Née à Québec, elle a participé depuis 2010 à plusieurs résidences, expositions et événements au Québec, au Canada, au Brésil, au Mexique, en France, en Italie, en Irlande du Nord, en Suisse et en Thaïlande.

Kim Kielhofner est une artiste vivant à Montréal. Elle a complété une maitrise en beaux-arts au Central Saint Martins College of Art and Design de Londres en 2010 et un baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia en 2007. Reconnue pour ses œuvres vidéo et ses œuvres dessinées qui prennent souvent la forme de livres, son travail a été diffusé dans de nombreux festivals et centres d’expositions. Récemment, son travail a fait l’objet d’expositions individuelles, notamment à VOX (Montréal, 2015), à Sporobole (Sherbrooke, 2017), à LUX (Londres, 2017), et à Dazibao (Montréal, 2017). Elle remportait en 2013 le Prix Charles Patcher (artiste émergente) de la Fondation Hnatyshyn et elle a participé à la résidence d’artiste KulturKontakt Austria à Vienne en 2017.