Portes ouvertes sur les fermes du Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Pour une seizième année consécutive, des milliers de visiteurs pourront, à la faveur d’une balade à la campagne, célébrer l’agriculture québécoise, de 10 h à 16 h, le dimanche 9 septembre prochain, à l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les fermes.

Cette année, les Portes ouvertes à la ferme au Bas-Saint-Laurent se dérouleront sous la présidence d’honneur de M. Yvon Soucy, préfet élu de la MRC du Kamouraska depuis plus de 9 ans. Bachelier en administration des affaires, il a aussi été maire de Mont-Carmel de 2005 à 2009. Plusieurs enjeux lui tiennent particulièrement à cœur tels que l’accessibilité aux terres agricoles pour les agriculteurs et la relève. C’est pourquoi il se préoccupe de l’accaparement des terres dans notre région et de la réforme du programme du crédit de taxation foncière.

Deux fermes pourront être visitées dont l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix, où M. Gilles Gaudreau fera découvrir le travail des abeilles et son importance pour l’agriculture. À Matane, à la Ferme Filiber, les gens seront reçus par MM. Gilbert Beaulieu et Dany Bélanger. Visites des installations d’élevage et dégustations de produits seront au rendez-vous.