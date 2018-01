Portes ouvertes au Cégep

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny invitent la population à leur journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 27 janvier de 13 h à 16 h.

Les visiteurs pourront découvrir les programmes préuniversitaires et techniques offerts par l’institution : 14 formations, dont plusieurs uniques dans la région, ainsi que de visiter les installations. Ils obtiendront également les informations nécessaires sur la vie étudiante, les prêts et bourses, les services aux étudiants, les résidences, etc.

Il sera aussi possible de faire une demande d’admission au collégial sur place. Les visiteurs pourront en connaître davantage sur les nouveautés au Cégep, notamment la session à l’international en Techniques de comptabilité et gestion et la clinique-école du programme de Soins infirmiers.

De plus, les futurs étudiants présents à cette journée portes ouvertes auront la chance de participer au tirage d’une résidence gratuite (des conditions s’appliquent).

Pour en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec M. Jean-François Noël au Centre d’études collégiales de Montmagny (418 248-7164, poste 3103; jfnoel@cecm.ca) ou Mme Véronique Houde au Cégep de La Pocatière (418 856-1525, poste 2271; vhoude@cegeplapocatiere.qc.ca).