Une porte ouverte pour faire connaître TCG Boutique

Crédit photo : Maxime Paradis

Les étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion organiseront une journée portes ouvertes le jeudi 29 novembre afin de mieux faire connaître leur entreprise-école auprès des gens de la région et du Cégep de La Pocatière. La journée se déroulera sous la thématique « casino. »

Comme toute entreprise, TCG Boutique cherche à augmenter ses ventes. Entièrement gérée par les étudiants du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de La Pocatière, elle propose différents services comme la vente de livres usagés, de manuels scolaires en consignation et l’ensemble des produits à l’effigie de l’équipe sportive les Gaulois.

« On est très bien positionné à l’intérieur du Cégep, face à la cafétéria et la coop scolaire, mais on doit vivre avec le fait que la clientèle du Cégep se renouvelle constamment chaque session. Quand on commence à être bien connu, des cohortes d’étudiants terminent et d’autres débutent, donc le travail de promotion est toujours à recommencer », d’expliquer Camille Bourgault, étudiante au sein du programme TCG.

En organisant une activité portes ouvertes, de 10 h à 16 h, les étudiants visent à accueillir une centaine de personnes qui pourront découvrir les services de TCG Boutique. Une thématique a même été retenue pour la journée : le casino. À travers différents jeux, les visiteurs pourront découvrir les produits de la boutique et remporter des rabais applicables sur la vente de ceux-ci. « On va faire des publications et des vidéos en direct sur Facebook pour attirer le maximum de gens », d’ajouter Guillaume Charroin, également étudiant en TCG.

Précisions qu’une soirée portes ouvertes suivra de 18 h 30 à 20 h 30 la même journée au Cégep de La Pocatière.